Lodos Çanakkale'de sele neden oldu

Kuvvetli yağış ve lodos, Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde etkisini artıran yağış, Yeşilyurt Deresi'nin taşmasına neden oldu. Özellikle Sahil ve Mıhlı mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar ve belediye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmek için çaba gösterdi.

Belediye Başkanı Cengiz Balkan, zarar gören ev ve iş yerlerini ziyaret edip, belediye ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını ifade ederek, yağışın çok etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan, Eceabat'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede bir süre elektrikler kesildi.

Fırtınayla etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları oldu. Tıkanan rögarları belediye ekipleri açtı. Şimşekler Çanakkale Boğazı'nı zaman zaman aydınlattı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkili sağanak yağış vurdu. Sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı. Rögarların taşması sonucu ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Mağdurlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile itfaiyenin bu duruma müdahale etmediğini iddia etti.

İstanbul'da saat 23.00’da etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. Sağanak yağmur nedeniyle rögarların taşması sonucu Eseenyurt, Büyükçekmece ve Avcılar'da çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Yaşadığı bu durumu gözyaşları içerisinde anlatan Olene Maslinikova, “Burada biz çile çekiyoruz. İkinci sefer evimi su bastı. Belediyeye birçok sefer şikayette bulundum. Bugün İSKİ’yi kaç kere aradık hiç kimse bize cevap vermedi. Suyu boşaltırken komşularım yardımcı oldu" diye konuştu.



“İSKİ bir şey yapamayız dedi"



İSKİ’yi birçok kez aradığını fakat; yetkililerin telefonlara bakmadıklarını iddia eden Ferhat Vural da, “Rögarların tıkanmasından dolayı dükkanımızı su bastı. İSKİ geldi biz bir şey yapamayız diye geri gittiler. Bu durumdan oldukça rahatsızız" ifadesini kullandı.

Evi sular altında kalan Bülent Kakko ise “Saat 23.00’dan beri yağmur yağıyor. İtfaiye ekipleri geldi ama bir şey yapmadılar. Dairemizdeki suyu kendi imkanlarımızla boşaltmaya çalışıyoruz. Eşyalarımız sular altında. Berbat bir haldeyiz. Hiçbir belediye yetkilisi gelip bakmadı. Yağmur yağdığında hep böyle oluyor. 3 sefer su bastı buraları" diye konuştu.