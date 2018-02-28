Lodos, Bodrum'da hayatı felç etti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini arttıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Sahil kesimindeki restoran, kafeterya ve evler, rüzgar sonrası yaşanan deniz taşkınıyla sular altında kaldı.

Bodrum\'da bu sabah yağmurla başlayan, öğleden sonra etkisini arttıran lodos, hayatı felç etti. Öncesinde Muğla Valiliği, Sahil Güvenlik, Liman Başkanlığı ve zabıta ekiplerinin yaptığı uyarılarla, teknelerin liman ve kapalı koylara alınması nedeniyle batan tekne olmadı ancak ahşap iskeleler hasar gördü. Güllük\'ten İsrail\'e kuru yük götüren gemiler, Kara Ada önlerine sığınmak zorunda kaldı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet\'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Dalgalar yüzünden yaşanan deniz taşkınıyla restoran ve evlerde su baskınları yaşandı. Sandalye ve masalar, denize sürüklendi. Esnaf restoran malzemelerini denizden topladı.

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar lodosun oluşturduğu dev dalgaların fotoğrafını çekti. Bazı vatandaşlar, özçekim yaparak rüzgarın keyfini çıkardı. İlçeye günübirlik ziyarete gelen 30\'a yakın Çinli turist de dev dalgaları hayretle izledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Pekin\'den 3 haftalık Türkiye turu için tatile geldiklerini belirten rehber Zhu Tuan Yu (35) \"Türkiye\'ye turistlerimizi getirdikçe mutlaka Bodrum ve Efes\'e uğruyoruz. Bodrum\'un tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra doğal güzellikleri de çok iyi\" dedi.



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