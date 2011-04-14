-LODOS 1 TONLUK BARAKAYI YOLA SAVURDU BURSA (A.A) - 14.04.2011 - Bursa'da saatteki hızı 58 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bir arsada bulunan yaklaşık 1 ton ağırlındaki baraka yerinden sökülerek, yola savruldu. Yoldan geçen bir kişiye çarparak yaralanmasına neden olan baraka, çevre yolunun ortasında refüje kondu. Bursa-Ankara yakın çevre yolu Millet Mahallesi trafik lambaları yakınında faaliyet gösteren bir oto galeriye ait arsada bulunan yaklaşık 1 ton ağırlındaki sacdan yapılı baraka, lodos nedeniyle yerinden çıktı. Lodosun etkisiyle havalanan baraka, elektrik tellerini kopardıktan sonra yol kenarında yürüyen Şeref Bayram (50) ile yoldan geçen Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 16 LC 395 plakalı minibüse çarparak orta refüje savruldu. Çevredekilerin durumu fark etmesinin ardından barakanın altından çıkarılan Bayram, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinde sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Bayram, aynı hastanede tedavi altına alındı. Hafif hasar oluşan minibüsün sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri, elektrik tellerinde meydana gelen zarar nedeniyle kesinti uygularken, bir süre araç trafiğine kapanan yol, barakanın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan lodosun saatteki hızı Balıkesir'de 58, Bursa'da 54 kilometreye kadar ulaşmış, daha sonra etkisini kaybetmişti.