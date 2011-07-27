-LOCKERBİE'NİN SORUMLUSU LİBYA'DA ORTAYA ÇIKTI TRABLUS (A.A) - 27.07.2011 - Lockerbie saldırısından ömür boyu hapse çarptırılan Abdülbasit El Megrahi, iki yıl sonra dün Libya lideri Muammer Kaddafi'ye destek gösterisinde ortaya çıktı. Libya devlet televizyonunun haberine göre Megrahi, aşiretinin Kaddafi'ye destek gösterisine tekerlekli sandalye ile katıldı. Megrahi, son olarak 9 Eylül 2009'da Trablus'ta bir hastanede, Afrikalı parlamenterlerin kendisini ziyareti sırasında görüntülenmişti. 1988 yılında, bomba yerleştirilen bir Amerikan uçağı İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde düşmüş, 270 kişi ölmüştü. Olayın sorumlusu olarak yargılanan ve mahkum edilen Libyalı Abdülbasit El Megrahi, 2009 yılında İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve üç ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmış, ardından ülkesine dönmüştü.