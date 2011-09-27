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Dünya

''Lockerbie davası kapanmıştır'' TRABLUS (A.A)

27 Eylül 2011 02:47

-''Lockerbie davası kapanmıştır'' TRABLUS (A.A) - 26.09.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Adalet Bakanı Muhammed El Alagi, Lockerbie davasının kapandığını söyledi.  El Alagi, konuyla ilgili olarak Trablus'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, 270 kişinin öldüğü sabotajla ilgili davanın tek hüküm giyen sanığının Libyalı ajan Abdülbeset El Megrani olduğunu belirterek, El Megrani'nin de insani sebeplerle 2009 yılında serbest bırakıldığını ve davayı mahkemeye götürmek için sebep olmadığını kaydetti. Muhammed El Alagi, ''Dava kapanmıştır'' dedi. İskoç savcıları, Lockerbie davasının diğer sanıklarının yakalanması için Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) yardım istemişti. İskoç Ceza Mahkemesi sözcüsü, UGK'dan, 1988 yılında İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde Amerikan uçağına düzenlenen sabotajla ilgili davanın diğer sanıklarının yakalanmasını sağlayacak yazılı deliller ve görgü tanıklarına ulaşma konusunda yardımcı olmasını talep ettiklerini söylemişti.

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