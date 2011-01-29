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Dünya

Locada striptiz taraftarı kızdırdı!

Susis Show Bar adlı striptiz kulübünün sahiplerinin locadaki eylemleri ile ilgili olarak şikayette bulunuldu.

29 Ocak 2011 02:00

T24 - Muhalif taraftarıyla tanınan St Pauli futbol kulübünün yönetimi, stadyumlarındaki localarından birini satın alan striptiz kulübü sahiplerini, striptizcilerin maçın son düdüğü çalana kadar locada herhangi bir performans sergilememeleri yönünde uyardı


Uyarı, taraftarın şikayeti üzerine gerçekleşti. St Pauli'nin çoğu ırkçılık ve cinsiyetçilik karşıtı  muhaliflerden oluşan taraftarları, Susis Show Bar adlı striptiz kulübünün sahiplerinin locadaki eylemleri ile ilgili olarak şikayette bulundu. Görünüşe göre, taraftar pek haksız sayılmaz. Zira kulüp sahipleri Millerntor-Stadion'daki localarına striptizcilerin kullandığı pole dance direğinden bile koydurdu.  

St Pauli taraftarları, faşist futbol holiganlığı Avrupa'yı sarmışken stadyumda sağcı milliyetçi eylemleri yasaklayan ilk Alman takımı olan St Pauli kulübünün itibarının sarsılmasından endişe ediyor.

Alman Bild gazetesine konuşan St Pauli başkanı Stefan Orth, "Loca sahibiyle konuyu görüştük ve maçlar sırasında dans olamayacağını kesin bir şekilde anlattık. Maçtan sonra danslar olabilir, ama çıplaklık olamaz. Bir kez bile çıplak kalırlarsa, oradan atılırlar" dedi.

St Pauli, dostça bir atmosferi sahalara taşırken, kulüp Alman futbolunda en fazla kadın taraftara sahip takım olduklarını belirtiyor. Hatta, stadyum bünyesinde bir kreş açtılar, böylece kadın taraftarlar çocuklarını bırakıp maç izleyebiliyor.


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