-LNG yüklü tanker köprüde sıkıştı İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Bakırköy'de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü tanker, köprü altında sıkıştı. Adnan Kahveci Caddesi'nden Zeyport Limanı'na doğru seyir halinde bulunan Cihan Demir (35) idaresindeki LNG yüklü 35 EAD 21 plakalı tanker, Sahil Kennedy Caddesi'ne bağlanan köprü altında sıkıştı. Demir, aracı durdurarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yolun her iki tarafını araç trafiğine kapatarak güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri de olası tehlikeye karşı köpük ve su hortumlarıyla hazır bekledi. Demir, gerekli önlemlerin alınmasından sonra aracı geri alarak kurtardı. Cihan Demir, ''Yolu bilmiyordum. Birkaç kez durarak yolda yardım aldım. En son görüştüğüm taksici bu yoldan devam etmemi istedi. Ben de köprü altında sıkıştım'' dedi.