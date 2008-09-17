Lloyds ile HBOS birleşmek için görüşüyor

İngiliz bankası Lloyds'un, İngiliz mortgage kredi bankası HBOS ile birleşmek için görüşmeler yürüttüğü açıklandı.



Konuya yakın kaynaklar görüşmelerin aşamasın hakkında bilgi vermediler.



HBOS ve Lloyds konu hakkında yorum yapmadı.



İngiliz yayın kurumu BBC, iki bankanın birleşmek için "ileri seviyede" görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti. HBOS'un hisse fiyatlarındaki düşüşün sonrasında bankanın finansmanı hakkında endişeler ortaya çıkmıştı.



Erken saatlerde yüzde 51'e kadar düşen HBOS hisseleri TSİ 1150 itibariyle yüzde 6.4 değer kazandı. Lloyds hisseleri ise yüzde 5 primliydi.



Gelişmelerin üzerine İngiliz bankacılık kurumu HBOS'un işlerini fonlayacak sermaye yapısına sahip olduğunu belirtirken, HBOS yaptığı açıklamada bankanın "önemli sermaye kaynaklarına sahip kuvvetli bir finans kurumu" olduğunu söyledi

