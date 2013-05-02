Lizbon'un yarısı 'Fenerbahçe' diyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi yarı final turu rövanşında yarın Benfica ile yapacağı tarihi karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Portekiz’in Lizbon kentine adeta çıkarma yapan Fenerbahçe taraftarı günün ilk saatlerinden beri sokaklarda tezahürat yapıyor. Herhangi bir taşkınlık ise göze çarpmıyor. Sakin Portekizliler Türkiye'den gelen futbolseverleri ilgiyle izlerken kazanan taraf ise kriz yüzünden zor günler geçiren mekan sahipleri oluyor.

Galatasaray ile ilgli 'sevgi dolu' mesajlar

Sarı-lacivert çubuklu formalarıyla sokaklarda renkli görüntüler veren Fenerbahçeliler Lizbon'daki tabela ve duvarlara ise ezeli rakipleri Galatasaray ile ilgili 'sevgi dolu' mesajlar bırakıyorlar. Ayrıca gün içinde Lizbon'da bir grup Fenerbahçelinin, Trabzonspor ve Beşiktaş formasıyla gezen iki Türk'e laf attığı ve gerginlik olduğu öğrenildi. Neyse ki olay fazla büyümeden tatlıya bağlandı.