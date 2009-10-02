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Dünya

Lizbon Antlaşması'nın kaderi oylanıyor

İrlanda halkı bugün Avrupa Birliği'nin idari yapısında reform öngören Lizbon Anlaşması referandumu için sandık başına gidiyor.

02 Ekim 2009 03:00

İrlanda halkı bugün Avrupa Birliği'nin idari yapısında reform öngören Lizbon Anlaşması referandumu için sandık başına gidiyor.

İrlanda'da bu konuda Haziran 2008'de de referandum düzenlenmiş, Lizbon Anlaşması'na hayır denmişti.

Evet cephesi Lizbon Anlaşması'nın Avrupa Birliği'nin karar alma süreçlerini hızlandıracağını belirtirken, hayır demenin, resesyondan yeni çıkmaya başlayan İrlanda'yı yalnızlaştıracağını vurguluyor.

Hayır cephesi ise, anlaşmanın geçen yılki referandumda zaten reddedildiğini, üstelik anlaşmanın içeriğinin İrlanda'nın egemenlik halkarını ortadan kaldırdığını savunuyor.

Uzmanlar bugünkü referandumun hayır ile sonuçlanması durumunda, Lizbon Anlaşması'nın çöpe gidebileceğini belirtiyor.

Zira anlaşmanın yürürlüğü girmesi için 27 üye ülke tarafından da onaylanması gerekiyor.

Üye ükelerin çoğu anlaşmayı parlamentolarına onaylatırken, anayasası referandumu zorunlu kılan tek ülke İrlanda.

Sonucun yarın açıklanması bekleniyor.

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