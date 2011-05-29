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Spor

LIZARAZU, ÇIRILÇIPLAK KOŞACAK PARİS (A.A)

29 Mayıs 2011 18:07

-LIZARAZU, ÇIRILÇIPLAK KOŞACAK PARİS (A.A) - 29.05.2011 - Fransa'nın eski milli futbolcularından Bixente Lizarazu, söz verdiği üzere Evian sokaklarında çırılçıplak koşacak. 2010 yılının Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Evian'ın Ligue 1'e terfi etmesi halinde çırılçıplak koşacağı sözünü veren Lizarazu, geri adım atmayacağını ancak bunu yaparken yanında uluslararası basının bulunmayacağını söyledi. Fransız televizyon kanalı TF1'e konuşan Bayern Münih'in eski savunma oyuncusu Lizarazu, ''Sözümü kesinlikle yerine getireceğim'' dedi. Evian'da hisse sahibi olan eski futbolcu, 1998 Dünya Kupası'nı ve 2000'deki Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda yer almaştı.  İkinci futbol ligini zirvede bitiren Evian, şampiyonluğunu ve dolayısıyla Ligue 1'e çıkmayı ligin bitimine bir hafta kala garantilemişti.

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