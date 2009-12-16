Livni'ye tutuklama emri İsrail'i kızdırdı

T24 - İsrail, İngiltere'de bir mahkemenin savaş suçu işlediği iddiasıyla eski dışişleri bakanı ve ana muhalefet partisi lideri Tzipi Livni hakkında tutuklama emri çıkarmasını kınadı.



BBC Türkçe'nin haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mahkemenin kararının radikal görüşlü kişilerin girişimiyle alındığı belirtildi.



İngiliz Guardian gazetesi, Londra'daki Westminster Sulh Mahkemesi'nin geçen yıl Gazze'deki çatışmalarda ölen bir grup Filistinli'nin avukatlarının girişimi üzerine Livni hakkında Cumartesi günü tutuklama emri çıkardığını yazdı.



Kadima Partisi lideri Tzipi Livni, önceki gün Yahudi Milli Fonu adlı bir kuruluşun toplantısına katılmak üzere İngiltere'ye gelecekti.



Ancak Livni'nin İngiltere'ye gelmediği anlaşılınca, tutuklama emri dün geri alındı.



Livni'nin yardımcıları kendisinin İngiltere hükümeti yetkilileriyle görüşmesi için uygun bir zaman bulunamadığı için Londra'ya gitmediğini söylemişti.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise mahkemenin kararının doğuracağı sonuçların incelendiğini duyurdu.



İngiltere'de örneği yok



İngiltere'de ilk kez bir mahkeme, görevdeki ya da geçmişte görev yapmış İsrailli bir bakan hakkında tutuklama emri çıkardı.



Tzipi Livni, İsrail dışişleri bakanı olarak Gazze'de geçen yıl üç hafta boyunca yürütülen operasyonda kritik kararları alan yetkililer arasındaydı.



Filistinliler ve insan hakları kuruluşları, İsrail'in 27 Aralık 2008-16 Ocak 2009 tarihleri arasında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yarıdan çoğu sivil olmak üzere en az bin 400 kişinin öldüğünü söylüyor.



İnsan hakları kuruluşları ve Birleşmiş Milletler, Hamas ve İsrail'i savaş suçları işlemekle suçluyor.



Daha fazla eleştirilen İsrail'in yetkilileri ise Filistinlilerin Gazze'nin güneyinden gerçekleştirdikleri roket saldırılarını önlemek için operasyon düzenlediklerini söylüyor.



İsrail'e göre çatışmalar sırasında ölenlerin sayısı bin 136 ve bu kişilerin 300'den azı sivil.



Gazze'deki çatışmalarda İsrailli üç sivil ve 10 asker de ölmüştü.

