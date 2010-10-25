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Dünya

LİVNİ'NİN İDDİASI: TÜRKİYE'NİN İSTEĞİ SİYASİYDİ TEL AVİV (A.A)

25 Ekim 2010 17:36

-LİVNİ'NİN İDDİASI: TÜRKİYE'NİN İSTEĞİ SİYASİYDİ TEL AVİV (A.A) - 25.10.2010 - İsrail muhalefet lideri ve Kadima Partisi Genel Başkanı Tzipi Livni, Türkiye'nin Gazze'ye yardım götürmek değil, "uluslararası kararlara karşı duran siyasi bir eylem gerçekleştirmek amacında olduğunu" öne sürdü. İsrail'in 31 Mayısta Mavi Marmara gemisine düzenlediği ve 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan operasyonu soruşturmakla görevli Turkel Komisyonu bugün, ağustos ayında komisyona ifade vermek için başvuruda bulunan eski Dışişleri Bakanı Livni'yi dinledi. Livni, Gazze'ye yardım filosuna dünya kamuoyunun gösterdiği desteği, sözkonusu tarihte Filistinliler ile barış görüşmelerinin askıda olmasının yarattığı siyasi boşluğa bağladı. Livni, "Politikaları değişmekte olan Türkiye'nin de Hamas'a meşruiyet kazandırmak amacıyla bu boşluktan yararlandığını" iddia etti. Komisyona "Filo krizi sırasında İsrail'in eylemlerinin meşruluğunu güçlendirmek üzere geldiğini" söyleyen Livni, "Türkiye'nin isteğinin, Gazze'ye yardım götürmek olmadığını, çünkü bu seçeneğin kendisine sunulduğunu, asıl amacın uluslararası kararlara karşı duran siyasi bir eylem gerçekleştirmek olduğunu" öne sürdü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı deniz ablukasının nedenine ilişkin soruya da Livni, 1994-95 yıllarında İsrail ve Filistinliler arasında varılan ve uluslararası toplumca tanınan anlaşmalara göre Gazze'nin, hiçbir şekilde denize açılma hakkına ve bir limana sahip olmadığı görüşünü savundu. Kadima lideri, Turkel Komisyonu'na verdiği ifadesinde ayrıca, uluslararası toplumun Hamas'ın 2006 yılındaki seçimlere katılmasına izin vermekle hata etmiş olduğu görüşünü dile getirdi.

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