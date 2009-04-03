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Dünya

Livni'den Lieberman'a ağır suçlama

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, yeni Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ı, yılların barış çabalarını, 20 dakikada yok etmekle suçladı.

03 Nisan 2009 03:00

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı ve Kadima lideri Tzipi Livni, yeni Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ı, barış çabalarının ilerletilmesine yönelik yılların çabalarını, konuşmasıyla 20 dakikada yok etmekle suçladı.

İsrail radyosunda konuşan Livni, Lieberman'ın, 2007 yılı sonunda Annapolis'te başlayan barış sürecine, bakanlar kurulunun onaylamadığı gerekçesiyle İsrail'in bağlı kalmakla yükümlü olmadığı yolundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Livni, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Lieberman'ın görüşlerini paylaşmadığı yolunda bir açıklama beklediğini, ancak böyle bir açıklamanın gelmemesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı.

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