Livni: İsrail için biriyle yatağa girmezdim







Öldürmeye hazırdım Öldürmeye hazırdım

İki numara olmam

Geçen hafta yapılan seçimlerde partisi Kadima’yı birinciliğe taşıyan ve Golda Meir’ın ardından İsrail’in ikinci kadın başbakanı olmayı uman İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni’nin 14 yıl önce verdiği bir röportaj, Yediot Aharanot Gazetesi’nde dün ilk kez sansürsüz olarak yayınlandı. Koalisyon görüşmeleri sürerken Livni’nin imajını güçlendiren röportaj yıllar önce ilk kez yayınlandığında, İsrail ordusunun katı sansürüne takılmıştı. Siyasete yeni atılan Livni’nin ismi de sadece "L" olarak geçiyordu.Hürriyet gazetesinin derlemesine göre, 50 yaşındaki Livni’nin, MOSSAD ajanı olarak çalıştığı yıllardaki özel hayatını bu röportajda kamuoyuna açıkladığı ortaya çıktı. Fransa’da okuduğu dönemde, 22 yaşında bir hukuk öğrencisi olarak Paris’in zengin bir muhitinde İsrail istihbaratı için çalışan Livni, o dönemde uzun bir ilişki yürütmesinin imkansız olduğunu söyledi. "Duygusal bir ilişki için çiftler arasında dürüstlük şarttır" diyen Livni, "Ben elbette kimseyle böyle bir ilişki geliştiremezdim. Fakat kurallara sadık kalırsanız, kısa süreli bir ilişki zarar vermez" dedi.Ajan olduğunu ailesinden bile sakladığını belirten Livni, bir casus olarak "sürekli iki dünyada birden yaşadığını" vurgulayarak şöyle konuştu: "Gurur duyduğum işler de yaptım. İsrail’in güvenliğini sağlayan özel bir gücün parçası olarak hissettim kendimi. Fakat ağzımı kapamam ve bunu kimseye söylememem gerekiyordu."Dört yıl boyunca Mossad’ın seçkin "vurucu" timi olan ’Süngü’de yer aldığını ve 1982’deki Lübnan savaşı sırasında gizli görevler üstlendiğini itiraf eden Livni, "Ülkem için öldürmeye hazırdım. Ülkeniz için cinayet işlemek yasal olmasa da, meşrudur" ifadesini kullandı. Sürekli adrenalinle dolu olduğunu söyleyen Livni şöyle konuştu: "Peki ülkemin yararı için biriyle yatağa girer miydim? Cevabım hayır. Ama benden bunu isteselerdi ne yapardım bilmiyorum. MOSSAD’da herkese uygun bir iş vardır."İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, partisi Kadima’nın bir sandalye farkla birinci çıktığı geçen haftaki seçimlerinden ardından milletvekillerine hitap etti. Halkın kendilerine yeni hükümeti kurma görevi verdiğini açıklayan Livni, "Aksi halde mücadelemizi muhalefette sürdüreceğiz" dedi. Likud lideri Binyamin Netanyahu da kendisinin başbakan olmasını şart koştu. Böylece "ulusal birlik hükümetinde dönüşümlü başbakanlık" önerisi çıkmaza girdi.İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, hükümeti kuracağına inandığı lidere hafta sonuna doğru görev verecek.