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Dünya

Livni: Bir kısım topraklardan vazgeçmeliyiz

İsrail Dışişleri Bakanı Livni: İsrail'in demokratik ve Yahudi devlet olarak kalması için, bir kısım topraklarından vazgeçmesi gerekir

17 Şubat 2009 02:00

İsrail Dışişleri Bakanı ve Kadima lideri Tzipi Livni, İsrail'in demokratik ve Yahudi devlet olarak kalması için, bir kısım topraklarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. 
 
  
Livni, Kudüs'te Amerikalı Yahudi örgütleri başkanlarının yer aldığı konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in Orta Doğu'nun sadece tek demokratik ülkesi olduğu için değil, dünyadaki tek Yahudi devleti olması nedeniyle varlığı için mücadele verdiğine inandığını belirtti.

Tzipi Livni, (Batı Şeria'daki) Filistinlilerle barış görüşmelerindeki pürüzlerden birini oluşturan, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakları meselesine de atıfta bulunarak, "Barış süreci kapsamında, hiçbir mülteci İsrail'e giremez" derken, "onların (Filistinlilerin), ulusal özlemlerinin cevabını farklı bir yerde bulacaklarını" ifade etti.

Likud Lideri Binyamin Netanyahu da aynı toplantıda ülkesinin, Filistin Yönetimi'nin ekonomisinin geliştirilmesi ve uluslararası toplumun da yardımıyla güvenlik güçlerinin desteklenerek, Filistinli ılımlıların güçlendirilmesine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Seçimlerden sonra, İsrail parlamentosunda sağ ağırlıklı çoğunluk oluşması nedeniyle, koalisyon oluşturmada daha şanslı bulunduğu ve bu sebeble Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından hükümeti kurmakla görevlendirileceği tahminleri yapılan Netanyahu, barış görüşmelerini devam ettireceğini söylemesine karşın, seçim kampanyalarında Golan Tepeleri'nden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını, Kudüs'ün bölünmesine de karşı olduğunu kesin bir dille belirtmişti.

Gerek Livni ve gerek Netanyahu, seçimden zaferle çıktıklarını, bu nedenle koalisyon liderliğini kendilerinin yapması gerektiğinde ısrarlı. Her iki lider de henüz resmen görevlendirme yapılmadan devam eden gayri resmi koalisyon görüşmelerinde, birbirlerini koalisyon ortaklığına davet etmişlerdi.

Seçimden Tzipi Livni'nin Kadiması 28, Netanyahu'nun Likud'u ise 27 milletvekilliği ile çıkmıştı. İsrail parlamentosu (Knesset) 120 üyeden oluşuyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ise 10 şubatta yapılan seçimlerin ardından bugün ilk kez konuştu ve Livni ile Netanyahu'yu ulusal birlik tabanında bir araya getirmek için baskı yapmayacağını söyledi. Peres, İsrail halkının isteklerini yerine getirmeye çalışacağını belirtirken, "tüm partileri dinleyip, kararını ona göre vereceğini" de kaydetti. 

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