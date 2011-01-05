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Dünya

LİVNİ: AVRUPA, İRAN'A KARŞI TUTUMUNDA KARARLI OLMALI TEL AVİV (A.A)

05 Ocak 2011 21:49

-LİVNİ: AVRUPA, İRAN'A KARŞI TUTUMUNDA KARARLI OLMALI TEL AVİV (A.A) - 05.01.2011 - Avrupa Birliği'nin Dış Politika ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Catherine Ashton, İsrail ve Filistinliler arasındaki barış müzakerelerine AB'nin verdiği desteği göstermek amacıyla geldiği İsrail'de, ilk olarak, anamuhalefet partisi Kadima'nın lideri Tzipi Livni ile görüştü. Livni, Ashton'la görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, özellikle İran konusu üzerinde durdu ve "Tahran'ın ayak sürüyerek, vakit geçirerek nükleer silahlara sahip olma taktiklerini artık Dünya'nın kabul etmeyeceğini anlaması için, Avrupa, İran'a karşı tutumunda kararlı olmalıdır" dedi. Livni, konuşmasında, Avrupa'nın çıkarlarının net olduğunu; her şeyin açıkça ve sert bir şekilde şimdiden söylenmesi gerektiğini de ifade etti. Ashton ve Livni'nin, Filistinliler'le İsrail arasındaki müzakerelerin ilerlemesi ihtiyacı üzerinde de durdukları belirtildi. Ashton, bölgeye hareketi öncesinde, iki taraf arasında barış için müzakerelerden başka yol olmadığını belirtmişti.

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