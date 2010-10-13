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Spor

LIVERPOOL'UN SATIŞINDA KULÜP SAHİPLERİ ALEYHİNDE KARAR LONDRA (A.A)

13 Ekim 2010 16:55

-LIVERPOOL'UN SATIŞINDA KULÜP SAHİPLERİ ALEYHİNDE KARAR  LONDRA (A.A) - 13.10.2010 - İngiliz Yüksek Mahkemesi, Liverpool'un satışıyla ilgili açılan davada, kulübün ABD'li sahipleri Tom Hicks ve George Gillett aleyhinde karar verdi. Liverpool Yönetim Kurulu'nun, ABD Beyzbol Ligi'ndeki Boston Red Sox'ın da sahibi olan ''New England Sports Ventures''ın (NESV) 300 milyon sterlinlik teklifini kabul etmesinin ardından, kulübün sahipleri Tom Hicks ve George Gillett, ''gerçek değerini yansıtmadığı'' gerekçesiyle teklifi geri çevirdiklerini açıklamış ve mahkemeye başvurmuşlardı. Mahkeme, Liverpool'un satışıyla ilgili süreçte yönetim kurulunu haklı bulurken, satışa itiraz etmek için dava açan kulübün sahipleri aleyhinde karar aldı. İngiliz basını, bu kararın kulübün NESV'e satış ihtimalini artırdığına dikkat çekti. 18 kez şampiyon olmayı başaran ligin en köklü kulüplerinden Liverpool, kayyuma devredilme ve 9 puanının silinme tehlikesiyle de karşı karşıya. Tom Hicks ve George Gillett'e ait şirketin, Royal Bank of Scotland'a olan 200 milyon sterlinden fazla borcun 15 Ekim'e kadar ödenmemesi halinde, bankanın, şirketin kayyuma devredilmesini isteyebileceği belirtiliyor. Bu arada, satışla ilgili belirsizlik devam ederken kulübe talip olanların sayısı da artıyor. Singapurlu işadamı Peter Lim, ''Kırmızılar'' için 360 milyon sterlinlik teklif getirirken, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Mill Finance adlı şirket de kulübün tüm borçlarını ödemeye hazır olduğunu açıkladı. ABD'li Tom Hicks ile George Gillett, 2007 yılında kulübü satın almış, ancak mali ve sportif alanda başarılı olamayınca taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Öte yandan, kararın ardından bir açıklama yapan Liverpool Yönetim Kurulu Başkanı Martin Broughton, bugün bir toplantı yaparak kulübün gelecekteki sahipleriyle ilgili gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi.

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