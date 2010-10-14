-LİVERPOOL'UN SATIŞINA DURDURMA KARARI LONDRA (A.A) - 14.10.2010 - ABD'nin Teksas eyaletindeki bir mahkemenin, Liverpool kulübünün New England Sports Ventures'a (NESV) satış sürecini durduracak geçici bir karar aldığı açıklandı. Kulübün Amerikalı sahipleri Tom Hicks ile George Gillett Jr. tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin, Liverpool'un satışını ihtiyati tedbirle durdurma kararı aldığı iddia edildi. Açıklamada, kulüp için teklif edilen meblağın yetersiz olduğu, satışın gerçekleştirilmesi halinde kulübün, gerçek pazar değerinin yüzmilyonlarca dolar altında bir rakama satılacağı ve bu nedenle satışa onay veren 3 yönetim kurulu üyesinin mahkemeye verileceği kaydedildi. Açıklama, yönetim kurulunun 3 üyesinin, NESV yetkilisi John Herry ile teklifin ayrıntılarını görüştüğü sırada yapıldı. İngiliz Yüksek Mahkemesi, Liverpool'un satışıyla ilgili açılan davada, dün Tom Hicks ve George Gillett aleyhinde karar vermiş ve kulübün satışıyla ilgili süreçte yönetim kurulunu haklı bulmuştu.