Liverpool’un Lavezzi teklifi reddedildi



Napoli, Liverpool’un Ezequiel Lavezzi için yapmış olduğu 22 milyon avroluk teklifi reddetti.



La Gazetta dello Sport’ta çıkan habere göre, Napoli başkanı De Laurentiis, Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Arjantinli golcü için yaptığı teklifi geri çevirdi.



24 yaşındaki oyuncunun menajeri vasıtası ile Juventus ile iletişim halinde olduğu konuşuluyor.



Liverpool’un bir temsilci vasıtası ile yaptığı teklif, Napoli başkanı tarafından yetersiz bulunmuş.



Kırmızılar'ın bu hafta başında resmi olarak Napoli ile görüşmesi bekleniyor. Lavezzi‘nin Napoli ile 2013 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Liverpool’un şu an 1.3 milyon avro kazanan oyuncuya yıllık 4 milyon avro önermesi bekleniyor. Genç golcü bu sezon 28 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.



Arjantinli forvet, hafif bir sakatlık sebebiyle bu hafta sonu takımını yalnız bırakabilir.



