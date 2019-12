-Liverpool'un efsanelerinin rol aldığı filme Türk imzası LIVERPOOL (A.A) - 18.10.2011 - İngiliz futbol devi Liverpool'un efsane isimleri menajer Kenny Dalglish ve kaptan Steven Gerrard'ın oynadığı "Will" filmi, İngiltere'nin Liverpool şehrinde sinemaseverlerle buluştu. Galatafilm'den Taha Altaylı ve Muharrem Gülmez'in yapımcılığını üstlendiği filmin Liverpool'daki galası, menajer Dalglish'in de katılımıyla Odeon sinemasında yapıldı. Dalglish ve filmde rol alan küçük yaştaki oyuncular, kırmızı halıdan geçerken büyük ilgi gördü. Filmde, 11 yaşındaki Will Brennan adındaki Liverpool taraftarı bir çocuğun, anne ve babasını kaybetmesinin ardından 2005 yılında İstanbul'da oynanan AC Milan ile Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı için çıktığı maceralı yolculuğu anlatılıyor. Filmin gösteriminden önce yapılan kırmızı halı töreninde AA muhabirine konuşan Taha Altaylı, ''Umarım bu film Türk sinemalarında gösterilmeye başlandığında, Türk sinema seyircisi de bizim kadar mutlu ve gururlu olur'' dedi. Altaylı, senaryoda hedef yerin İstanbul olmasından dolayı filmin bir Türk şirketi tarafından yapıldığını belirterek, İstanbul'un yer aldığı bir filmi yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu kaydetti. Muharrem Gülmez de Türkiye'deki başka yapım şirketlerinin de bu tip işler yapmalarını istediklerini ifade ederek, ''Türkiye'deki yapım şirketlerinin dünyayla nasıl köprü kurabileceğini göstermek için biz bu işi yaptık'' dedi. Filmde Will karakterini oynayan çocuk oyuncu Peryy Eggleton, Türkiye'de çekim yapmanın harika olduğunu dile getirerek, ''Türkiye'yi çok beğendim. Tatil için tekrar gitmeyi planlıyorum'' diye konuştu. "Will" filminde oynayan ve Liverpool taraftarlarının galada yoğun ilgi gösterdiği Dalglish, kulüp tarihinde ayrı bir yere sahip. 1977 yılında 440 bin sterlin karşılığında Celtic'den Liverpool'a transfer olan İskoç Dalglish, "Kırmızılar"da 1985 yılına kadar futbolcu olarak forma giyerken, 355 lig maçında 118 gol attı. Dalglish, hem İskoçya'da hem İngiltere'de 100 gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Liverpool ile 1978, 1981 ve 1984 yıllarında Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Dalglish, 1985 yılında kulüp tarihinin ilk futbolcu-menajeri oldu. 1985-86 sezonunda hem lig şampiyonu olan hem de Federasyon Kupası'nı kaldıran Liverpool, futbolcu-menajer Dalglish ile tarihinde ilk kez "double" yaptı. 1987-88 sezonunu şampiyon tamamlayan "Kırmızılar", ligdeki son şampiyonluklarını 1989-90 sezonunda yine İskoç menajerleriyle yaşadı. 1989-90 sezonunda 38 yaşındaki Dalglish, son kez Liverpool forması giydi. 1991 yılının şubat ayında Liverpool'dan ayrılan İskoç teknik adam, aynı yılın ekim ayında Blackburn Rovers'ın başına geçti. Blackburn ekibini 1995 yılında şampiyon yapan Dalglish, iki ayrı takımla şampiyonluk yaşayan ülke futbol tarihindeki üçüncü teknik adam oldu. Dalglish, futbolcu ve futbolcu-menajer olarak Liverpool ile 3 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 1 kez Süper Kupa, 8 kez lig şampiyonluğu, 3 kez Federasyon Kupası, 4 kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.