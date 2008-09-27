Liverpool'un derbisi oldu!

İngiltere Premier Ligi’nde bu haftanın en heyecanlı maçlarından biri Everton ile Liverpool arasında oynandı. Kırmızılar İspanyol forvetleri Torres'in bulduğu iki golle derbiden galip ayrılan taraf olurken, Mavile kupadan elendikten sonra ligde de taraftarını üzdü



İngiltere’nin en zevkli derbilerinden birini oynamak üzere sahaya çıkan ekipler kıyasıya bir mücadele verdi. Liverpool ikinci yarıda İspanyol forveti Torres ile bulduğu iki golle sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.



Böylece ev sahibi Everton hafta içi yaptığı Carling Cup maçında Blackburn Rovers’a mağlup olarak kupa dışında kalmanın üzüntüsüne bir de derbi mağlubiyetini eklemiş oldu.



Lig maçında geçen hafta Stoke City’ye gol atmayı başaramayan Liverpool ise kazandığı 3 puanla moraller düzeldi.





