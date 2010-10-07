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Spor

LIVERPOOL'U BORÇ BATAĞINDAN KURTARMA SÖZÜ LONDRA (A.A)

07 Ekim 2010 14:12

-LIVERPOOL'U BORÇ BATAĞINDAN KURTARMA SÖZÜ LONDRA (A.A) - 07.10.2010 - Liverpool Kulübü'nün yeni sahibi olması beklenen New England Sports Ventures (NESV), kulübü borç batağından kurtarma sözü verdi. NESV'den yapılan açıklamada, Liverpool için uzun vadeli sağlam bir temel oluşturmanın amaçlandığı ve bütün borçlara çözüm getirilmesini de kapsayacak şekilde, kulübün geleceği için kaynak yaratmanın esas alındığı bildirildi. Açıklamada, firmanın, ''her zaman kazanan Liverpool'' kültürünü geri getirme arzusuyla hareket edeceği de ifade edildi. Liverpool yönetim kurulunun, ABD Beyzbol Ligi'ndeki Boston Red Sox'ın da sahibi olan NESV'in 300 milyon sterlinlik teklifini kabul ettiği, ancak kulübün halen sahibi olan Amerikalı Tom Hicks ile George Gillett'in, ''gerçek değerini yansıtmadığı'' gerekçesiyle teklifi geri çevirdiği açıklanmıştı.

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