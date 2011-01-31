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Spor

Liverpool'lu Torres için rekor fiyat: 50 milyon sterlin

Fernando Torres'in 50 milyon sterlinlik rekor bir ücrete Chelsea'ye gidebileceği öne sürülüyor.

31 Ocak 2011 02:00

T24 - İngiltere Premiere Ligi'nde ara transfer döneminin bitmesine saatler kala, Liverpool'ın yıldız oyuncusu Fernando Torres'in 50 milyon sterlinlik rekor bir ücrete Chelsea'ye gidebileceği öne sürülüyor.



Chelsea yönetiminin takımın performansındaki çöküşün önünü alma çabalarının bir parçası, Liverpool'un forvet oyuncusu Fernando Torres'i transfer girişimi.

Chelsea'nin önceki hafta Liverpool'a yaptığı 35 milyon sterlinlik teklif geri çevrildi. Ancak İspanyol golcünün de yönetime gitmek istediğini bildirmesi, yönetimin bu oyuncuya ilişkin tavrını değiştirmesine neden oldu.

İngiliz medyasına göre 50 milyon sterlin civarında bir teklife Liverpool 'hayır' demeyecek.

Mail on Sunday'in futbol yazarı Jone Bernstein 'hiç bir oyuncu Liverpool klübünden büyük değildir' başlıklı değerlendirmesinde İspanyol yıldızın şimdiye dek pek bilinmeyen özelliklerinden bahsetti.


'Kimse ardından gözyaşı dökmeyecek'

Bernstein yazısında 'Liverpool için bir oyuncu olarak Torres'in eksiğini gidermek zor olacak ancak insan olarak Torres'i pek arayan çıkmayacak.' diyor.

Yazar, geçmişte Liverpool'u çalıştıran Rafael Benitez, Vicente del Bosque ve Roy Hogdson gibi tecrübeli menajerlerin Torres'le kavgalı olduğunu belirtiyor.

Liverpool'un şu anki menajeri Kenny Dalglish'in Torres'le kavga etmeye zamanı olmayacağını belirten yazar, çünkü büyük olasılıkla Dalglish'in görevi devralmasının üzerinden 48 saat geçmeden Torres'in yönetime başka bir takıma gitmek istediğini bildirdiğini söyüyor.

Bernstein, takım arkadaşlarının da Torres'in hep kendilerine mesafeli olduğundan, sahada performansının zirvesindeyken bile takdir edilse de, sevilen bir kişi olmadığından bahsettiğini anlatıyor.

Mail on Sunday'e göre ayrıca Torres'e gitmemesi için ne yalvaran ne de ardından gözyaşı döken olacak.


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