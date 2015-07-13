Liverpoollu Sterling, 68 milyon Euro'ya Manchester City'de

Liverpool’dan ayrılma kararı alan Raheem Sterling’in, Manchester City’ye transferi an meselesi... 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu için Manchester City ile Liverpool 68 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştı

Manchester City, 61 milyon Euro’yu Liverpool’a peşin öderken, kalan 7 milyon Euro, mavi-beyazlıların Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda verilecek.

Ntvspor’da yer alan habere göre, 2017’ye kadar sözleşmesi bulunduğu Liverpool’un haftalık 140 bin Euro’luk teklifini geri çeviren Sterling, teknik direktör Brendan Rodgers olduğu sürece takımda kalmayacağını belirtmişti.

Sterling hastalığını bahane ederek iki gün antrenmana katılmadığı Liverpool’un Uzakdoğu’da yapacağı hazırlık kampına gitmeyi de reddetmişti.

Son üç sezonda Liverpool A takımının formasını giyen Sterling, 92 maçta 18 gol ve 17 asistle oynadı.