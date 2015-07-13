T24 LogoT24 Logo
Spor

Liverpoollu Sterling, 68 milyon Euro'ya Manchester City'de

Son üç sezonda Liverpool A takımının formasını giyen Sterling, 92 maçta 18 gol ve 17 asistle oynadı

13 Temmuz 2015 00:35

Liverpool’dan ayrılma kararı alan Raheem Sterling’in, Manchester City’ye transferi an meselesi... 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu için Manchester City ile Liverpool 68 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştı

Manchester City, 61 milyon Euro’yu Liverpool’a peşin öderken, kalan 7 milyon Euro, mavi-beyazlıların Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda verilecek.

Ntvspor’da yer alan habere göre, 2017’ye kadar sözleşmesi bulunduğu Liverpool’un haftalık 140 bin Euro’luk teklifini geri çeviren Sterling, teknik direktör Brendan Rodgers olduğu sürece takımda kalmayacağını belirtmişti. 

Sterling hastalığını bahane ederek iki gün antrenmana katılmadığı Liverpool’un Uzakdoğu’da yapacağı hazırlık kampına gitmeyi de reddetmişti.

Son üç sezonda Liverpool A takımının formasını giyen Sterling, 92 maçta 18 gol ve 17 asistle oynadı.

ETİKETLER

sterlingliverpoolmanchester citytransfer68 milyon eurohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24