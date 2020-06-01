Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine, Anfield Stadı'nın ortasında diz çökerek tepki gösterdi.29 oyuncunun yer aldığı anmanın fotoğrafı, kulübün sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte, "Birlik olmak kuvvetli olmak demektir" mesajı paylaşıldı.

Liverpool Kulübü ile futbolcular Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dejan lovren, James Milner, Joe Gomez, Gini Wijnaldum, Adrian San Miguel, Andrew Lonergan, Fabinho ve Jordan Henderson sosyal medya hesaplarından saha ortasında diz çöktükleri görüntüyü, "Birlik kuvvettir" mesajı ve #siyahlarınhayatıdeğerlidir etiketi ile paylaşıldı.