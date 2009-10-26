Liverpooli, M.United'ı 2 golle geçti

Liverpool ile Manchester şehirleri birbirine çok yakındır. Otobandan 35-40 dakikada gidilebilir birinden diğerine. Bu yakınlık, iki şehrin arasında yüzyıllardır bir rekabet havası yaratmıştır. İlk demiryolunun nerede kurulacağı bile tartışma konusu olmuştur. Böyle olunca iki şehrin futbol takımları arasındaki rekabet de çok büyük oldu.Manchester United, bu sezona Ronaldo'suz girdi. Belki Valencia onun çapında değildi ama Sir Alex'in kafasındaki oyun düzeninde bir yeri vardı. Rooney-Berbatov ikilisi artık çift forvet olmuşlardı geçen yılki üçlünün yerine. En önemlisi rakipleri bayıltan bir milimetrik paslaşma ustalığıyla zirveden ayrılmıyordu.Liverpool ise yıllardır şampiyonluğu yakalayamamanın ezikliğini yaşıyordu. Peş peşe gelen yenilgiler, Kırmızılar'ın Yanki sahiplerini kızdırmıştı. Rafael Benitez için ayrılık sinyalleri verilmeye başlanmıştı. Geçen hafta bir plaj topunun azizliğiyle kaybedilen Sunderland maçı, Manchesterlılar'ı da eğlendirmiş ki sahaya maç öncesinde onlarca topu sahaya attılar.Maça agresif başladı Liverpool. Gerrard yoktu. Torres ise sakatlıktan çıkmıştı. İspanyol'un hırsı görülmeye değerdi doğrusu. Oradan oraya koşuyor, pres yapıyordu. 16'da Fabio Aurelio'nun frikiği de Van Der Sar'ın kurtarışı da birer sanat eseriydi. Dönen topa Kuyt'ın vuruşunda da 39 yaşındaki Hollandalı kaleci yine vücudunu siper etti.18'de Scholes'un orta sahada kaptırdığı topu Lucas aldı. Sağdan kaçan Kuyt kendisini kaleciyle karşı karşıya buldu. Ama vuruş dışarı gitti. 20. dakikadan sonra United, oyunu dengelemeye başladı. 36'da Aurelio'nun kafasını çıkaran Van Der Sar yaşlanmayacağını kanıtlar gibiydi.İkinci yarıda bambaşka bir Liverpool vardı. United'a top göstermiyorlardı. Özellikle Lucas, Benayoun ve Torres, Manchester karşısında cengaverce oynuyordu. 65'te Benayoun'un nefis pasını Torres aldı. Sağ çaprazdaydı ve yanında koskoca Rio Ferdinand vardı. Rio, Torres'i deviremedi. O da tavana astı topu: 1-0.Owen'ı da oyuna alan United bastırmaya başladı. 84'te Valencia sağda sıfıra yakın noktadan şansını denedi. Top üst direğe çarpıp taca doğru yollandı. 89'da Vidic, Kuyt'ı düşürüp çift sarıdan atıldığında Anfield'da büyük sevinç vardı. Uzatmalarda da Mascherano, iki takımın sayısını eşitledi gördüğü kırmızıyla. 90+6'da N'Gog plase bir vuruşla zaferi netleştirdi: 2-0.Ezeli rekabetlerde form durumları birinci etken değildir maçlarda. İstek, inanç hep daha ön plandadır. Liverpool, United karşısında daha çok istedi, daha çok inandı. Gerrard gibi bir yıldızın oynamadığı maçı kazanıp Benitez'e de zaman kazandırdı Liverpoollu futbolcular.