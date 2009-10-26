Liverpooli, M.United'ı 2 golle geçti

Haftalardır galibiyet alamayan Liverpool, ezeli rakibi Manchester United'ı Fernando Torres ve N'Gog'un golleriyle devirip nefes aldı.Liverpool - Manchester United maçının özet görüntüsü/Video
Liverpool ile Manchester şehirleri birbirine çok yakındır. Otobandan
35-40 dakikada gidilebilir birinden diğerine. Bu yakınlık, iki şehrin
arasında yüzyıllardır bir rekabet havası yaratmıştır. İlk demiryolunun
nerede kurulacağı bile tartışma konusu olmuştur. Böyle olunca iki
şehrin futbol takımları arasındaki rekabet de çok büyük oldu.
Manchester United, bu sezona Ronaldo'suz girdi. Belki Valencia onun
çapında değildi ama Sir Alex'in kafasındaki oyun düzeninde bir yeri
vardı. Rooney-Berbatov ikilisi artık çift forvet olmuşlardı geçen yılki
üçlünün yerine. En önemlisi rakipleri bayıltan bir milimetrik paslaşma
ustalığıyla zirveden ayrılmıyordu.
Liverpool ise yıllardır şampiyonluğu yakalayamamanın ezikliğini
yaşıyordu. Peş peşe gelen yenilgiler, Kırmızılar'ın Yanki sahiplerini
kızdırmıştı. Rafael Benitez için ayrılık sinyalleri verilmeye
başlanmıştı. Geçen hafta bir plaj topunun azizliğiyle kaybedilen
Sunderland maçı, Manchesterlılar'ı da eğlendirmiş ki sahaya maç
öncesinde onlarca topu sahaya attılar.
Maça agresif başladı Liverpool. Gerrard yoktu. Torres ise sakatlıktan
çıkmıştı. İspanyol'un hırsı görülmeye değerdi doğrusu. Oradan oraya
koşuyor, pres yapıyordu. 16'da Fabio Aurelio'nun frikiği de Van Der
Sar'ın kurtarışı da birer sanat eseriydi. Dönen topa Kuyt'ın vuruşunda
da 39 yaşındaki Hollandalı kaleci yine vücudunu siper etti.
18'de Scholes'un orta sahada kaptırdığı topu Lucas aldı. Sağdan kaçan
Kuyt kendisini kaleciyle karşı karşıya buldu. Ama vuruş dışarı gitti.
20. dakikadan sonra United, oyunu dengelemeye başladı. 36'da
Aurelio'nun kafasını çıkaran Van Der Sar yaşlanmayacağını kanıtlar
gibiydi.
İkinci yarıda bambaşka bir Liverpool vardı. United'a top
göstermiyorlardı. Özellikle Lucas, Benayoun ve Torres, Manchester
karşısında cengaverce oynuyordu. 65'te Benayoun'un nefis pasını Torres
aldı. Sağ çaprazdaydı ve yanında koskoca Rio Ferdinand vardı. Rio,
Torres'i deviremedi. O da tavana astı topu: 1-0.
Owen'ı da oyuna alan United bastırmaya başladı. 84'te Valencia sağda
sıfıra yakın noktadan şansını denedi. Top üst direğe çarpıp taca doğru
yollandı. 89'da Vidic, Kuyt'ı düşürüp çift sarıdan atıldığında
Anfield'da büyük sevinç vardı. Uzatmalarda da Mascherano, iki takımın
sayısını eşitledi gördüğü kırmızıyla. 90+6'da N'Gog plase bir vuruşla
zaferi netleştirdi: 2-0.
Ezeli rekabetlerde form durumları birinci etken değildir maçlarda.
İstek, inanç hep daha ön plandadır. Liverpool, United karşısında daha
çok istedi, daha çok inandı. Gerrard gibi bir yıldızın oynamadığı maçı
kazanıp Benitez'e de zaman kazandırdı Liverpoollu futbolcular.