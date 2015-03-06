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Spor

Liverpool'dan Kuyt ve Drogba'lı yardım maçı

Maç günü milli takımlarda bulunmayacak Liverpoollu oyuncuların da mücadelede yer alacağı kaydedildi

06 Mart 2015 13:48

Premier Lig ekibi Liverpool, Steven Gerrard ve eski oyunculardan Jamie Carragher'ın kaptanlığında oluşturulacak takımların karşılaşacağı yardım maçı düzenleyecek. Karşılaşmada; Fenerbahçe'in yıldızı Dirk Kuyt ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba da forma giyecek.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, geliri sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere Liverpool Vakfına gönderilecek yarım maçının, 29 Mart Pazar günü Anfield Road Stadı'nda yapılacağı bildirildi.

Fenerbahçe 'nin Hollandalı futbolcusu Dirk Kuyt, Barcelona'dan Luis Suarez, Atletico Madrid'den Fernando Torres, Bayern Münih'ten Pepe Reina ve Xabi Alonso gibi geçmiş yıllarda Liverpool forması giyen isimlerin yanı sıra Chelsea'den Didier Drogba ve John Terry ile futbolu bırakan Thierry Henry'nin karşılaşmada forma giymeyi kabul ettiği ifade edildi.  

Maç günü milli takımlarda bulunmayacak Liverpoollu oyuncuların da mücadelede yer alacağı kaydedildi.

Fiyatları 5 ile 20 sterlin arasında değişen karşılaşmanın biletlerinin, öncelikle sezonluk kombinesi bulunan Liverpool taraftarları için satışa çıkarıldığı, 11 Mart'ta ise genel satışa sunulacağı duyuruldu.

 

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