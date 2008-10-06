Liverpool’dan City’e soğuk duş



Liverpool deplasmanda son dakika golüyle üç puanı alırken, Chelsea, evinde rahat bir galibiyet aldı.



Chelsea - Aston Villa: 2 – 0



Stamford Bridge’de Chelsea’nın konuğu Aston Villa’ydı. Maçın ilk yarısına etkili başlayan taraf Anelka, Bosingwa, Joe Cloe gibi oyuncularıyla Chelsea oldu. Maçın 21. dakikasında Lampard’dan aldığı pası iyi değerlendiren Joe Cole, takımını 1 – 0 öne geçiren golü attı. İlk yarının bitmesine bir dakika kala, Ashley Cole’un soldan ortasında topla buluşan Ballack’ın sert şutu kaleci Friedel’den sekti. Topu tamamlayan Anelka, skoru 2 – 0 a taşıdı. İlk yarıdaki çok etkili bir futbol oynayan Chelsea, ikinci yarıda da Kalou ve Ballack ile etkili oldu. Chelsea ikinci yarıda sayısız gol pozisyonundan yaralanmazken, evinde rahat bir galibiyet aldı.



Manchester City – Liverpool: 2 – 3



Manchester City eviden Liverpool’u ağırladı. Maça hızlı ve etkli başlayan taraf ev sahibi ekip City idi. Maçın başınd Wright-Philips ve Robinho ile etkili olan City, Arbeola’nın hatasında fırsatçılığını konuşturan Ireland ile 1- 0 öne geçti.



Liverpool, yediği golden sonra biraz toparlansa da, 41. dakikada Garrido’nun ayağından gelen gole engel olamayarak 2- 0 geriye düştü. İkinci yarı daha hırslı bir futbol oynayan Liverpool, 55. dakikada Torres’in ayağından gelen golle farkı bire indirdi.



Maçın 76. dakikasında Zabaleta kırmızı kart görerek City’i on kişi bıraktı. Robbie Keane’in oyuna girmesiyle daha iyi onamaya başlayan Liverpool, 73. dakikada Torres’in attığı golle 2 – 2 lik beraberliği yakaladı. Herkes maçın bu skorla biteceğini tahmin ederken, 90. dakikada Kuyt, takımına galibiyeti getiren golü attı.



Premier Lig’de haftasonu oynanan maçların toplu sonuçları şöyle;



West Ham United – Bolton Wanderers: 1 – 3

Chelsea – Aston Villa: 2 – 0

Manchester City – Liverpool: 2 – 3

Portsmouth – Stoke City: 2 – 1

Tottenham – Hull City: 0 – 1



