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Spor

Liverpool'dan 40 milyon Pound'luk transfer

Daha önce Chelsea forması da giyen 25 yaşındaki futbolcu, transferden ötürü çok mutlu olduğunu söyledi

23 Haziran 2017 12:14

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, bonservisi Roma'da olan Mohamed Salah'ı 40 milyon Pound karşılığında kadrosuna kattı. 

Liverpool'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Mısırlı oyuncuyla 5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

İngiltere'de daha önce iki sezon Chelsea forması da giyen Salah, Liverpool'a transferini "Çok mutluyum. Liverpool için her şeyimi vereceğim. Bu kulüpte kupalar kazanmak istiyorum. Çok iyi futbolculara sahip bir takımız" sözleriyle yorumladı.

Roma'da geçirdiği son sezonunda tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Mısırlı futbolcu, 19 gol ve 15 asistle 34 gole direkt etki etti.

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