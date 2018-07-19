Liverpool'da yıldız futbolcu bir yıl forma giyemeyecek

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un Roma ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain’den kötü haber geldi. Bağları kopan yıldız futbolcunun, yaşadığı ameliyatın ardından gelecek sezon forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kadrosundaki kanat alternatiflerini arttırmak için İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri’yi kadrosuna katan Jurgen Klopp, Alex Oxlade-Chamberlain’den gelen haberle yıkıldı. Zaten sıkıntı yaşadığı kanat oyuncularından birinin gelecek sezon hiç forma giyemeyeceğini öğrenen Jurgen Klopp, eğer transfer yapılmazsa, performansı eleştirilen Adam Lallana’ya mecbur kaldı. Roma maçında yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası’nı kaçıran Alex Oxlade-Chamberlain’in, sahalara dönüşünün bir yıl süreceği ifade edildi.

Jurgen Klopp, Alex Oxlade-Chamberlain’in sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada “Taraftarlara Alex Oxlade-Chamberlain’in gelecek sezon bizimle olamayacağını söylemenin vakti geldi. Tüm yılı tedavi ve rehabilitasyon ile geçirecek. İlk sakatlandığında da böyle bir ihtimal olduğunu biliyorduk. Ameliyattan sonra buna emin olduk” dedi.

Arsenal’den 2017 yılında 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool forması ile çıktığı 42 maçta 5 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Alex Oxlade-Chamberlain, 32 kez giydiği İngiltere A Milli Takımı forması altında 6 gole imza atmıştı.