Liverpool'da Luis Suarez'in yerine Balotelli

İngiliz kulübü Liverpool’un, Barcelona'ya transfer olan Luis Suarez'in boşluğunu Milanlı Mario Balotelli ile doldurmak istediği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un İtalyan milli golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak için Milan ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

İngiliz ve İtalyan basınında yer alan iddialarda, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'i Barcelona'ya 81 milyon avro bonservis bedeli karşılığında satan Liverpool'un, Mario Balotelli'yi kadrosuna katarak forvet boşluğunu doldurmak istediği belirtildi.

İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin başladığı belirtilirken, Milan'ın Balotelli'yi kiralık olarak Liverpool'a yollamaya sıcak bakmadığı ve İngiliz temsilcisinden gelecek teklife göre İtalyan oyuncunun İngiltere'ye gitmesine izin verebileceği ifade edildi.

Liverpool'da forvet hattında İngiliz milli golcü Daniel Sturridge ile Southampton'dan transfer edilen Rickie Lambert bulunuyor.