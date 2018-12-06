Liverpool'da Joe Gomez sakatlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Joe Gomez, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sol ayağında kırık tespit edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun 1,5 ay takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Ligde dün 3-1 kazandıkları Burnley maçında Ben Mee ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Gomez, 23. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bırakmıştı.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sonu yaptığı açıklamada konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Joe Gomez sakatlandı ve büyük ihtimalle ufak bir sakatlık değil. Şu anda tam olarak bilmiyoruz. Beklemek zorundayız. Onu, eve gönderdik."

Liverpool'un 2015 yılında Charlton Athletic'ten renklerine bağladığı Gomez, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta şans buldu.