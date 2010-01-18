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Spor

Liverpool'da Babel krizi

Liverpool'da forma giyen Hollandalı futbolcu Babel'in, Benitez ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Hollandalı futbolcu Babel'in, Benitez ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, teknik direktör Rafael Benitez ile arası kötü olan Ryan Babel'in, Kenwyne Jones'un karşılığında Sunderland'e önerildiği, ancak takası kabul etmeyen Hollandalı futbolcunun antreman sahasını izinsiz terkettiği belirtildi.

Babel'in antreman öncesinde teknik direktörün odasına davet edildiği, idmanda istenmediği izlenimine kapılan futbolcunun ise tesislerden izinsiz ayrıldığı öğrenildi. Liverpool'un teklifini kabul etmeyen Sunderland'e, Jones'un transferi karşılığında Babel artı para önerisinde bulunulacağı belirtiliyor.

Benitez, daha önceki açıklamalarında Babel'in takıma dönebilmesi için kendisini kanıtlaması gerektiğini vurgulayarak, Hollandalı futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin karamsar mesajlar vermişti.

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