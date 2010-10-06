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Spor

LIVERPOOL'A YENİ AMERİKALI PATRON MANCHESTER (A.A)

06 Ekim 2010 14:14

-LIVERPOOL'A YENİ AMERİKALI PATRON  MANCHESTER (A.A) - 06.10.2010 - Premier League'in köklü ekiplerinden Liverpool'da yönetim kurulu, kulübün ''New England Sports Ventures''e (NESV) satışına onay verdi. Kulüp başkanı Martin Broughton, yönetim kurulunun, ABD Beyzbol Ligi ekiplerinden Boston Red Sox'ın da sahibi olan NESV tarafından sunulan teklifi kabul ettiğini söyledi. Broughton, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, satış sürecini başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyduğunu, bu sürecin eksiksiz ve kapsamlı geçtiğini belirtti. Belirledikleri kriterlerle en çok uyuşan teklifin NESV tarafından yapıldığını ifade eden Broughton, yönetim kurulunun bu öneriyi temel olarak kabul etme kararı aldığını kaydetti. 2001 yılında kurulan Boston merkezli NESV'in, ''tamamen kazanmak üzerine kurulu bir felsefeyle'' hareket ettiği ve bunu Red Sox'ta başarıyla gösterdiği belirtiliyor. Amerikalı Tom Hicks ile George Gillett'in 2007 yılında takımı satın almasından bu yana mali krizin içinden çıkamayan ve gittikçe borç batağına saplanan Liverpool, sportif alanda da istenilen başarıyı yakalayamamış ve bu durum, Liverpoollu taraftarların Amerikalı kulüp sahiplerine karşı nefret beslemesine neden olmuştu.  Kulübün yeni sahibine satışı konusundaki prosedürlerinin tamamlanması için Premier League idaresinin onayı gerekiyor. 

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