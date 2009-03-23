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Spor

Liverpool'a üç yıldız

Liverpool'la sözleşmesini yenileyen Rafael Benitez şimdi kolları transfer için sıvadı.

23 Mart 2009 02:00


Liverpool'la sözleşmesini yenileyen Rafael Benitez şimdi kolları transfer için sıvadı. İspanyol teknik adamın sezon sonunda Gareth Barry, David Silva ve David Villa için teklif götüreceği belirtildi.

İngiltere'nin Tabloid gazetelerinden The Sunday Mirror'ın haberine göre Liverpool, sezon sonunda Aston Villalı Gareth Barry ve Valencia'nın yıldızları David Villa ve David Silva'ya teklif götürecek.

Liverpool'la sözleşmesini yenileyen Rafael Benitez elde ettiği transfer yetkisiyle bu üç oyuncuya yaklaşık 100 milyon pound civarında bir bedel ödeyecek.

Benitez'in ayrıca Wigan Athletic'in sağ kanat oyuncusu Antonio Valencia'yla da ilgilendiği ancak bu oyuncunun Manchester United'ın takibinde olduğu belirtiliyor.

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