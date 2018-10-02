"Liverpool'a transfer olurken ağladım"

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, İngiliz ekibine transfer olma sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Roma'dan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu belirten Alisson, aklının sesini dinleyerek kariyeri açısından mantıklı bir karar verdiğini ancak kalbinin uzun süre bu karara alışamadığını ve transfer sürecinde ağladığını itiraf etti.

İki kulübün transfer için anlaşmasının ardından Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un kendisiyle birkaç kez görüntülü görüşme yaptığını ve parçası olmasını istediği planlarını paylaştığını ifade eden Alisson, Borussia Dortmund döneminden beri hayranı olduğu Klopp'la çalışmanın çok özel bir deneyim olduğunu belirtti.

Roma'dayken mutlu olduğunu ancak dünyanın en önemli liginde oynama fırsatını geri çevirmek istemediği için Liverpool'un teklifini kabul ettiğini belirten 26 yaşındaki file bekçisi, Serie A'nın kalite olarak Premıer Lig'in çok gerisinde olmadığını ancak İngiltere'deki temponun çok daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.