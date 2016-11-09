Liverpool'a İranlı golcü

Premier Lig'de zirveye yükselen Liverpool, Danny Ings'in uzun süreli sakatlığı ve attığı altı golle takımın en skorer ismi olan Sadio Mane'nin ocak ayında Afrika Kupası'na gidecek olması, nedeniyle yeni arayışlara girdi.

Guardian gazetesinin haberine göre; Liverpool, Everton ve Stoke City'nin transfer listesinde bulunan İranlı forvet Sardar Azmoun'u gündemine aldı.



ntvspor'un haberine göre; Rusya Ligi'nde geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı istikrarlı oyunla Rusya'nın Leicester City'si olarak adlandırılan FC Rostov'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid'e attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.

İranlı futbolcu sezon başında oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Anderlecht ve Ajax'a da attığı gollerle Avrupa arenasında kendisini gösterdi. Grup maçlarında dört maçta forma giyen Azmoun, bir kez golle buluştu.