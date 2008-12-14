Liverpool'a Hull şoku!..

Premier Lig'de Liverpool evinde Hull City'i ağırladı. 0-2 geriye düşmelerine rağmen Gerrard'ın iki golü ile beraberliği yakalayan Liverpool, galibiyet golünü bulamadı. Manchester City ise Everton'a son dakikada boyun eğdi.



Çıktı Alın Arkadaşınıza Gönderin Bize Yazın galleria zoom İlk yarıya hızlı başlayan Hull City, 12. dakikada McShane’nin kafa golü ile öne geçti. Golden on dakika sonra Mendy’nin sağ kanattan yaptığı yerden ortaya ters bir vuruş yapan Carragher topu kendi ağlarına gönderdi. Liverpool 0-2 geriye düştükten iki dakika sonra farkı bire indirdi. Kuyt’un ortasında Gerrard topa dokunarak, Liverpool’u tekrar maça ortak etti. Golden sonra baskısını arttıran Liverpool, Steven Gerrard ile arka arkaya pozisyonlar buldu. 32. dakika kaptan skoru eşitledi. Benayoun’un kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Gerrard kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı da 2-2’lik eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıya kaldığı yerden etkili başlayan Liverpool, Dirk Kuyt ve Gerrard ile pozisyonlara girmesine rağmen bunlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın son on beş dakikasında baskısını iyice hissettiren Liverpool aradığı galibiyet golünü bulamadı ve karşılaşmadan ekipler birer puanla ayrıldılar.



Manchester City 0 – 1 Everton



Karşılaşma hızlı başlarken iki ekipte ilk dakikalarda pozisyonlar yakaladı. Manchester City, ilk pozisyonunu Shaun Wright-Phillips ile yakalarken, Everton bu dakikadan sonra Arteta ile City kalesine yüklendi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken Everton daha atak görülen ve gole yaklaşan ekip olarak dikkat çekti.



İkinci yarıda iki takımda daha kontrollü oyun sergilediler. Ev sahibi ekip Stephen Ireland ile etkili olmaya çalışırken bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Leon Osman’ın kullandığı korner atışına kafa vuran Tim Cahill, deplasmanda takımına üç puanı getirdi.



Premier Lig’de günün sonuçları:



Aston Villa 4 – 2 Bolyon Wan.

Liverpool 2 – 2 Hull Cİty

Manchester Cİty 0 – 1 Everton

Stoke City 0 – 0 Fulham

Sunderland 4 – 0 West Brom.

Wigan 3 – 0 Blackburn Rovers