Liverpool'a davul zurnayla uğurlandı

İngiltere'nin Liverpool kulübüne transfer olan Hataylı Emin Altunay, davul zurnayla uğurlandı.



İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool Futbol Akademisi'ne seçilen 16 yaşındaki Emin Altunay, evinden ailesi, arkadaşları ve yakınları tarafından davul ve zurnalar eşliğinde uğurlandı.

Genç futbolcu Altunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yaşından bu yana en sevdiği şeyin futbol oynamak olduğunu söyledi.

Baba Semir Altunay, oğlunun Liverpool Futbol Akademisi'ne seçilmesinden büyük gurur duyduğunu kaydetti.

Oğlunun önce okul takımlarında futbol oynadığını, son 5 yıldır da Hatayspor'un altyapısında yer aldığını ifade eden baba Altunay, ''Oğlum bebeklikten bu yana futbola çok düşkündü. Çocukluk döneminde fazla imkanımız yoktu, gazeteden top yapar onunla futbol oynardı'' diye konuştu.

Emin'in 9 ay önce internet üzerinden ''Futbol Prensi'' adlı yarışmaya başvurduğunu belirten baba Altunay, başvurunun kabul edilmesinin ardından Adana'da yapılan elemelere katıldığını kaydetti.

Elemelerde, Emre'nin ilk 8'e kaldığını ve ardından İstanbul'daki elemelerde de başarılı olduğunu vurgulayan baba Altunay, Emin'in bu başarısıyla Liverpool Futbol Akademisi'nde eğitim almaya hak kazandığını söyledi.

Oğlu Emin için asıl yarışın şimdi başladığını vurgulayan baba Altunay, ''Emin, her şeyin bilincinde, Liverpool'da başaracağına inanıyorum. Ona çok güveniyorum, temennilerim en iyi yerlerde olması. Oğlum ilk bir yıl hem yabancı dil hem de futbol eğitimi alacak, daha sonra da başarılı olursa Liverpool takımının altyapısında oynayacak'' diye konuştu.

Anne Suzan Altunay ise yaşadığı güzel duyguyu, kelimelerle anlatmakta zorlandığını söyledi.

Oğlundan ayrılacak olmasına üzüldüğünü belirten anne Altunay, ''Oğlum futbol aşığı, onun geleceği ve çok istediği şeyi yapması için ayrı kalmaya dayanacağız'' dedi.