Liverpool yine tat vermedi

İngiltere Premier Lig’de geçen hafta Manchester City’e deplasmanda 5-0 mağlup olan Liverpool, evinde Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Burnley’nin golü 27’de Scott Arfield’dan gelirken Liverpool’un sayısını da 30’da Emre Can’ın asistinde Mohamed Salah kaydetti. Liverpool bu sonuçla 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 8'inci sıraya yerleşti.

Premier Lig’de günün diğer maçları şöyle sonuçlandı:

Crystal Palace-Southampton: 0-1

Huddersfield Town-Leicester City: 1-1

Newcastle United-Stoke City: 2-1

Watford-Manchester City: 0-6

West Bromwich-West Ham United: 0-0