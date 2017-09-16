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Spor

Liverpool yine tat vermedi

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, tek golün asistini yaptı

16 Eylül 2017 22:38

İngiltere Premier Lig’de geçen hafta Manchester City’e deplasmanda 5-0 mağlup olan Liverpool, evinde Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Burnley’nin golü 27’de Scott Arfield’dan gelirken Liverpool’un sayısını da 30’da Emre Can’ın asistinde Mohamed Salah kaydetti. Liverpool bu sonuçla 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 8'inci sıraya yerleşti.

Premier Lig’de günün diğer maçları şöyle sonuçlandı:

Crystal Palace-Southampton: 0-1
Huddersfield Town-Leicester City: 1-1
Newcastle United-Stoke City: 2-1
Watford-Manchester City: 0-6
West Bromwich-West Ham United: 0-0

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