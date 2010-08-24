-LIVERPOOL YARIN GELİYOR TRABZON (A.A) - 24.08.2010 - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Liverpool yarın Trabzon'a gelecek. İngiliz ekibi yarın saat 16.40'da Trabzon Havalimanına ulaşacak ve Trabzon'da maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek. Liverpool Teknik Direktörü Roy Hodgson'un yarın saat 19.00'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyeceği ve Liverpool'un saat 19.30'da son çalışmasını gerçekleştireceği bildirildi. Antrenmanın ilk 15 dakikasının basına açık olarak gerçekleştirileceği öğrenildi.