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Spor

Liverpool, West Ham United karşısında zorlanmadı

Koltuğu sallanan Slaven Bilic’e bir darbe de Klopp’un öğrencilerinden geldi

05 Kasım 2017 15:16

İngiltere Premier League 11. hafta maçında Liverpool, deplasmanda West Ham United'ı 4-1 yendi.

Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in başında bulunduğu West Ham United'a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Liverpool, 21. dakikada Mohamed Salah, 24. dakikada ise Joel Matip'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

West Ham United, 55. dakikada Arjantinli oyuncusu Manuel Lanzini'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Liverpool, 56. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 75. dakikada ise yine Salah'ın golleriyle mücadeleyi 4-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Liverpool, 19 puan ve maç fazlasıyla 6'ncı sıraya çıkarken, West Ham United 9 puanla 17'nci sıraya geriledi.

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