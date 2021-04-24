Liverpool'un 2021 kabusu devam ediyor; 92 takım arasında 91'inci sırada!

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa uzanan Liverpool, 2021 yılında evinde adeta kabusu yaşıyor. Premier Lig'de bu yıl evinde oynadığı 9 maçın sadece 1'ini kazanabilen Kırmızılar, maç başına 0,44 puan ortalaması yakalayabildi. İngiltere'de en iyi dört ligin takımlarının baz alındığı istatistikte 92 takım arasında 91. sırada yer alan Liverpool sadece Fulham'ı geride bırakabildi.

Newcastle United ile evinde son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Liverpool'un 2021 kabusu devam ediyor.

Premier Lig'de 2021 yılında evinde oynadığı 9 maçın sadece 1 tanesini kazabildi. Bu maçların 2'sinde berabere kalan Kırmızılar, 7 karşılaşmada sahadan boynu bükük ayrıldı ve sadece 5 puan toplayabildi. Geçen sezonu İngiltere Premier Lig'de şampiyon tamamlayan Liverpool maç başına 0,44'lük puan ortalaması şaşkınlık yarattı.

92 takım arasında 91. sırada

Liverpool, bu alanda sadece 4 puan toplayabilen Fulham'ı geride bırakırken İngiltere'de en iyi dört ligin takımlarının baz alındığı istatistikte 92 takım arasında 91. sırada yer alabildi. (Fanatik)