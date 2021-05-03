Liverpool, Uğurcan Çakır'ı gözüne kestirdi

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır’ı takip eden Liverpool, önümüzdeki günlerde bordo-mavililere resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor yönetimi bu transferden 20-25 milyon Euro arası rekor gelir bekliyor. Uğurcan Çakır’ın satılması halinde ise Abdullah Avcı’nın 1 numaralı hedefi Mert Günok.

Geçen sezondan bu yana Uğurcan’ın maçlarını takip eden İngiliz devi, Trabzonspor’a teklif yapacak. Daha önce aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Premier Lig ekibi, bordo-mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.



Fanatik gazetesinin haberine göre; Alisson’un forma giymediği maçlarda kalede sıkıntı yaşayan ve Brezilyalı file bekçisiyle rekabet edebilecek üst düzey bir isim arayan Liverpool, Uğurcan’da karar kıldı.

Uğurcan Çakır’ın satılması halinde bordo-mavililer kaleye takviye yapacak. Yerli bir file bekçisini renklerine bağlamayı hedefleyen Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı’nın 1 numaralı hedefi Mert Günok..

Başakşehir’den eski öğrencisini kadroda düşünen Avcı, Uğurcan’ın transferi durumunda görüşmeleri bizzat yürütecek. Mert’in yanı sıra Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar ve Göztepe’den İrfan Can Eğribayat da listede. Ancak Avcı, tecrübesi nedeniyle Mert Günok’a daha sıcak bakıyor.