Liverpool, Tottenham'a takıldı, şampiyonluk yolunda 2 puan bıraktı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, evinde ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kalarak ağır bir yara aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Liverpool, Tottenham ile berabere kalarak Manchester City'le verdiği şampiyonluk mücadelesinde çok önemli 2 puan kaybetti.
Maçta Tottenham'ın golünü 56. dakikada Son kaydederken Liverpool'un beraberlik golü ise 74. dakikada Luiz Diaz'dan geldi.
Bu sonuçla 83 puana yükselen Liverpool, aynı puanda bulunan Manchester City'nin önünde 1. sırada yer aldı. Tottenham ise 62 puanla Arsenal'in gerisinde 5. sırada kaldı.
Manchester City, yarın Newcastle United'la evinde karşılaşacak.