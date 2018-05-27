Liverpool Teknik Direktörü: Salah, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Real Madrid’e 3-1 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi final maçı sonrası konuşan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, maçta sakatlanan yıldız oyuncu Salah’ın dünya kupasını kaçırabileceğini söyledi.

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın sakatlığının ciddi olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı futbolcu Salah'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Klopp, "Maç sonunda hastaneye gitti ve omzunun röntgeni çekildi. Durum iyi gözükmüyor" ifadesini kullandı.

Mısırlı oyuncunun sakatlığının ciddi olabileceğini vurgulayan Alman çalıştırıcı, "FIFA Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Omzunda ciddi bir sorun var. Gerçekten inanılmaz bir durum" değerlendirmesinde bulundu.