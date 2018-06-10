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Spor

Liverpool teknik direktörü Klopp, yeni kalecisini buldu

Kırmızılar, Karius'un yerine kesin olarak yeni bir kaleci transfer etmek istiyor

10 Haziran 2018 18:09

Liverpool, Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar sonucu kaleci transferini gündeme almıştı.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Burnley'in kalecisi Nick Pope'u takımında görmek istiyor. 26 yaşındaki file bekçisi İngiliz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alıyor. Liverpool'un 15 milyon sterlinlik bir teklifle kulübü Burnley'in kapısını çalması bekleniyor.

Daha önce Roma'nın kalecisi Alisson Becker'la da ilgilenen Liverpool transferin maliyetini de düşünerek 70 milyon sterlinlik bir tasarruf etmek istiyor.

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