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Dünya

Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Covid aşısı olmayı reddedenler içkili araba kullananlar gibi

Klopp, aşı zorunluluğunun özgürlüğe bir kısıtlama olduğunu düşünmediğini belirtti

03 Ekim 2021 10:10

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Covid-19 aşısı olmayı reddedenleri içkili araç kullananlara benzetti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Liverpool Teknik Direktörü Klopp, takımın yüzde 99'unun aşılandığını, ikna etmek içn özel bir çaba harcamak zorunda kalmadığını söyledi.

Aşıyı yalnızca kendini değil, başkalarını da korumak için olduğunu söyleyen Klopp, "Ben aşılıyım dersem başkaları, 'Bana nasıl aşı yaptırmam gerektiğini söylersin?' diyor. Biraz içkili araba kullanmak gibi" dedi.

Klopp şöyle devam etti: "İki bira içtiğimizde araba kullanabileceğimizi düşünürüz ancak yasaya göre kullanmayız. Bu yasa sadece beni korumak için değil, insanları korumak için vardır" dedi.

Klopp, aşı zorunluluğunun özgürlüğe bir kısıtlama olduğunu düşünmediğini söyledi.

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