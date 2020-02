Liverpool taraftarlarını kızdıran Topman ürününü piyasadan çekti

Ünlü hazır giyim markalarından Topman, piyasaya sürdüğü kırmızı bir tişörtün Hillsborough faciasında ölenlere gönderme olarak algılanabileceği eleştirisi üzerine ürünü piyasadan çekti.

Uzun kollu kırmızı tişörtün arkasında 96 sayısı yer alıyor ve bu bazı Liverpool taraftarlarınca 1989'daki faciada ölenlerin sayısına bir gönderme olarak görülüyor.

Faciada kardeşi Andrew'ü kaybeden milletvekili Louise Brookes da giysinin satıştan kaldırılması çağrısında bulunanlardan biriydi.

Topman özür diledi ve giysinin aslında Bob Marley'nin bir şarkısından esinlenerek tasarlandığını belirtti.

Ürünün satışı hem mağazalarda hem de internet sitesinde durduruldu.

Giysinin arkasında Türkçe'ye "Ne ekersen onu biçersin" diye çevrilebilecek "What goes around comes back around" sözleri yazıyor.

20 sterline satılan giysinin bir kolunda da "Karma" yazılı.

Brookes, "Karma" ve "What goes around comes around" sözlerinin, çoğu Juventuslu 39 kişinin öldüğü Heysel faciasından sonra rakip takımların taraftarları tarafından Hillsbrough faciası için kullanıldığını belirtti.

Brookes, kırmızı rengin, 96 numaranın ve güllerin de hep Hillsborough ile ilgili semboller olduğuna dikkat çekti.

Topman'den yapılan açıklamada ise "Topman bu tişörtten alınan ve alınmış olabilecek herkesden özür diler. Tasarım Bob Marley'in şarkısından esinlenerek yapıldı. 96 da şarkının yeniden piyasaya sürüldüğü yıl. Ürün internet sitemizde ve mağazalarımızda satıştan kaldırıldı" denildi.